Firenze | spaccia hashish in piazza del Carmine Arrestato

Un'azione decisa dei Carabinieri ha portato all'arresto di un uomo di 30 anni, tunisino, accusato di spacciare hashish in pieno centro a Firenze, precisamente in piazza del Carmine. Il suo operato clandestino mette a rischio la sicurezza e la tranquillità della zona, ma grazie ai controlli mirati delle forze dell'ordine, questa rete di illegalità è stata interrotta. La città continua a impegnarsi per tutelare i cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

