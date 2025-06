Firenze | Moda in Luce 1925-1955 Alle origini del Made in Italy La straordinaria mostra in Palazzo Pitti Foto

Scopri l’evoluzione della moda italiana tra gli anni '20 e i '50 attraverso la straordinaria mostra "Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy", ospitata fino al 28 settembre 2025 a Palazzo Pitti. Un viaggio affascinante tra immagini d'epoca e capolavori che raccontano le origini di un’identità stilistica diventata simbolo nel mondo. Non perdere questa occasione unica di immergerti nella storia della moda italiana.

Fino al 28 settembre 2025, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti ospita in quattro sale “Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy”, mostra promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Fabiana Giacomotti. L’esposizione . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy. La straordinaria mostra in Palazzo Pitti (Foto)

In questa notizia si parla di: moda - luce - origini - made

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

"MODA IN LUCE 1925-1955. ALLE ORIGINI DEL MADE IN ITALY" Dal 18 giugno fino al 28 settembre alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la splendida mostra su cinema e moda, organizzata dall'Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Vai su X

"MODA IN LUCE 1925-1955. ALLE ORIGINI DEL MADE IN ITALY" Dal 18 giugno fino al 28 settembre alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la splendida mostra su cinema e moda, promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzat Vai su Facebook

Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy a Palazzo Pitti; Palazzo Pitti fa luce sulle origini della moda «Made in Italy»; Alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la mostra Moda in luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy.

Firenze: Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy. La straordinaria mostra in Palazzo Pitti (Foto) - (Foto di Errani Studio) Fino al 28 settembre 2025, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti ospita in quattro sale “Moda in Luce 1925–1955. Scrive firenzepost.it

Firenze, a Palazzo Pitti la mostra 'Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy' - Alle origini del Made in Italy” è la mostra ospitata, dal 18 giugno al 28 settembre 2025, dal Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti in quattro sale. Lo riporta 055firenze.it