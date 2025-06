firenze la bandiera della palestina sulla statua davanti a palazzo vecchio e i turisti si fanno il selfie

Una scena che unisce arte, storia e attualità: a Firenze, due attivisti hanno issato una bandiera palestinese sulla statua di Cosimo I de' Medici, attirando l’attenzione dei turisti e scatenando selfie e commenti. Un gesto forte e simbolico, che mira a portare all’attenzione globale la difficile situazione in Palestina. Questa azione ci invita a riflettere sull’importanza di manifestare solidarietà attraverso simboli potenti e condivisi.

Firenze, 19 giugno 2025 – Una bandiera palestinese sventola in mano a Cosimo I de' Medici, in piazza della Signoria, a Firenze. A collocarla, questa mattina, con l’utilizzo di una lunga pertica e di una canna, sono stati due attivisti. I due sono arrivati da via delle Farine portando appunto la bandiera già issata al vertice della stessa pertica. In pochi secondi si sono avvicinati all’opera del Giambologna e quindi hanno inserito l’asta della bandiera nel cartiglio che Cosimo I tiene nella mano destra. Gli attivisti si sono quindi allontanati mentre tanti turisti e curiosi hanno iniziato a fotografare la statua e la bandiera che sventola con Palazzo Vecchio sullo sfondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it