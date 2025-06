Firenze | furto in casa Nardella Non c’era nessuno | il cane ha dato l’allarme

Un episodio inquietante scuote Firenze: nella notte tra sabato e domenica, i ladri hanno fatto irruzione nella casa dell'ex sindaco e attuale europarlamentare Dario Nardella. Fortunatamente, il cane ha dato l'allarme, evitando conseguenze peggiori in assenza dei proprietari. Un furtivo tentativo che solleva interrogativi sulla sicurezza degli ambienti pubblici e privati, ma anche sulla prontezza degli animali a difendere le loro case. La vicenda dimostra quanto sia importante rimanere sempre vigili.

Furto nella casa a Firenze dell'ex sindaco, oggi europarlamentare del Pd, Dario Nardella. A riferirlo oggi, 19 giugno 2025, La Nazione. Il colpo risalirebbe alla notte tra sabato e domenica scorsi: in casa, quando sono entrati i ladri, non c'era nessuno

