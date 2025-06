Firenze | furto con spaccata nella notte in minimarket di via Toselli Ladro in fuga

Una notte di paura a Firenze: un furto con spaccata ha scosso il minimarket di via Toselli, quando un uomo ha sfondato la vettrina con un’auto, arraffando 100 euro prima di svignarsela nel buio. La scena, rapida e violenta, ha lasciato i residenti scioccati, mentre le forze dell’ordine sono già sulle tracce del ladro. La città si interroga: quanto ancora dovrà affrontare simili episodi di criminalità?

