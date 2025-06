Firenze e Kyoto celebrano 60 anni gemellaggio ' in nome pace'

Firenze e Kyoto si uniscono in un emozionante traguardo: 60 anni di gemellaggio, simbolo di arte e pace tra culture lontane. Una celebrazione che rinnova il legame storico tra le due cittĂ , rafforzato da una cerimonia ricca di presenza istituzionale e momenti artistici indimenticabili. In questa occasione speciale, le voci di talenti come il soprano Elizaveta Shuvalova hanno risuonato nel cuore di Palazzo Vecchio, ricordando l'importanza della collaborazione e della comprensione reciproca.

Firenze, 19 giugno 2025 - Firenze e Kyoto celebrano 60 anni di gemellaggio nel nome dell'arte e della pace. La cerimonia oggi a Palazzo Vecchio alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del sindaco di Kyoto Matsui Koji, dell'ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi, della console onoraria Generale del Giappone a Firenze Laudomia Pucci di Barsento. Per l'occasione si sono esibiti il soprano Elizaveta Shuvalova, artista dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e al pianoforte Matteo Pais, direttore artistico dell'Accademia del Maggio con le arie in apertura della Madama Butterfly di Giacomo Puccini e in chiusura dell'Iris di Pietro Mascagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze e Kyoto celebrano 60 anni gemellaggio, 'in nome pace'

Kyoto a Firenze: all’Auditorium al Duomo una mostra sull’artigianato giapponese per celebrare 60 anni di gemellaggio tra le due città - In occasione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto, un ponte tra due culture ricche di storia e tradizione, la Fondazione Romualdo Del Bianco e la Città di Kyoto presentano “Scoprire Kyoto – Esposizione dell’Artigianato di Kyoto”.

Kyoto e Firenze, festa per 60 anni di gemellaggio - Il patto di gemellaggio tra le città di Firenze e Kyoto fu solennemente firmato a Firenze il 6 novembre del 1965 dall’allora sindaco di Kyoto, l’onorevole Soichi Nogami, professore di lingua e ... Si legge su nove.firenze.it