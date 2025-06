Firenze celebra la Giornata Internazionale dello Yoga 2025 con MACA District

Firenze si anima con la magia dello yoga in occasione della Giornata Internazionale 2025, grazie a MACA DISTRICT. Un evento imperdibile dedicato al benessere e alla mindfulness, che unisce pratiche rilassanti e momenti di condivisione, realizzato in collaborazione con Lostudioesse e Bottega Biologica. Due appuntamenti speciali nel cuore della città trasformeranno la giornata in un’esplosione di energia positiva e armonia, invitando tutti a scoprire il potere rigenerante dello yoga.

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga 2025, MACA DISTRICT promuove un'evento dedicato al benessere e alla consapevolezza, articolato in due appuntamenti speciali realizzati in collaborazione con Lostudioesse e Bottega Biologica. La giornata si svolgerà sabato 21 giugno in due.

