Firenze si conferma cuore pulsante di Camst Group in Toscana, con 2,4 milioni di pasti serviti nel 2024 e un fatturato di 12,8 milioni di euro. L'azienda, simbolo di eccellenza nel settore della ristorazione collettiva, continua a crescere grazie alla passione di oltre 400 dipendenti e all’impegno dei soci. È un momento di grande orgoglio e prospettive future per questa realtà che rende Firenze una vera capitale del buon cibo e dell’innovazione.

Il tour delle assemblee territoriali di bilancio di Camst group ha fatto tappa a Firenze per il suo settimo appuntamento. Il fatturato realizzato in Toscana nel 2024 è di 55,2 milioni di euro con 1.275 dipendenti e 1.067 soci. Numeri importanti anche in provincia di Firenze, dove nel 2024 Camst group ha servito 2,4 milioni di pasti, con un fatturato di 12,8 milioni, 418 dipendenti e 371 soci L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Camst group: 2,4 milioni di pasti l’anno in città . Fatturato da 55,2 milioni di euro in Toscana

Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2024 con un avanzo record di 102 milioni di euro (+41,7%) - Firenze, 14 maggio 2025 – Fondazione CR Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024, evidenziando un avanzo record di 102 milioni di euro.

