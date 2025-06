Firenze bus tra cantieri e caos Tempi folli da rispettare gli autisti | Facciamo salti mortali insulti a ogni ritardo

Firenze, tra cantieri aperti e servizi alle stelle, i pendolari e gli autisti si trovano a navigare in un mare di caos e ritardi. Le storie di chi vive questa realtà , come quella di un’autista di Autolinee Toscane, svelano le sfide quotidiane di un sistema sotto pressione, dove il sacrificio personale spesso passa inosservato. La ripartenza-lampo della rete, però, rischia di aggravare ulteriormente la situazione, lasciando tutti a chiedersi: fino a quando si potrà tollerare questo disastro?

Firenze, 19 giugno 2025 – “Sa quante volte al capolinea arrivo in ritardo e, per non stare ogni volta a discutere con la sala radio, che pure fa un lavoro di raccordo straordinario, rinuncio alla pausa e mi rituffo nella corsa dopo appena qualche minuto? Praticamente ogni giorno.”. Ce lo racconta un’autista di Autolinee Toscane, esasperata, che preferisce però rimanere anonima. E il risultato della ripartenza-lampo della dipendente di At è quello di accendere il motore del bus e, con la stanchezza e lo stress accumulati nella corsa appena conclusa, schiacciare il pedale dell’acceleratore e rientrare nello sfaccettatissimo girone dantesco del traffico fiorentino che ha un assortimento di ’grane’ pressochĂ© infinito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, bus tra cantieri e caos. Tempi folli da rispettare, gli autisti: “Facciamo salti mortali, insulti a ogni ritardo”

