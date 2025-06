Firenze big e talenti locali sullo stesso palco al parco delle Cascine

Firenze si prepara a vivere un’estate indimenticabile con il "Support Your Local Festival", un evento che unisce grandi nomi della musica alternativa italiana e talenti emergenti nel suggestivo scenario del Parco delle Cascine. Sei appuntamenti imperdibili, due location immerse nel verde, e tanta energia positiva per celebrare la creatività locale e nazionale. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa festa di musica, passione e talento… che promette di diventare un punto di riferimento per l’estate fiorentina.

Firenze, 19 giugno 2025 - Sei eventi, due location immerse nel verde di Firenze pronte a ospitare grandi nomi della musica alternativa italiana come Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari, Il Muro del Canto, 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba e tanti, ottimi, talenti locali. Da venerdì 27 giugno a giovedì 17 luglio, il parco delle Cascine aprirà le porte alla " Support Your Local Festival", iniziativa promossa da Progeas Family in collaborazione con Le Nozze di Figaro, nell’ambito dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Fedele alla filosofia ‘Support Your Local’, ogni appuntamento vedrà sullo stesso palco un artista di rilievo nazionale preceduto e seguito da gruppi e dj del territorio fiorentino: una formula votata volutamente alla valorizzazione del talento e della creatività locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, big e talenti locali sullo stesso palco al parco delle Cascine

In questa notizia si parla di: firenze - talenti - locali - parco

Firenze, big e talenti locali sullo stesso palco al parco delle Cascine; Firenze d’estate, ecco sei luoghi di tendenza per vincere l’afa; Support Your Local Festival 2025!.

A Firenze arriva 'Puliamo il mondo' al parco di San Donato - Legambiente ha promosso e implementato la rigenerazione di siti urbani e periurbani sottratti alle comunità locali dal ... Come scrive lanazione.it

Musart festival a firenze: dal 17 al 26 luglio protagonisti come allevi, vecchioni, bertè e manu chao nel parco mediceo di pratolino - Il Musart Festival anima l’estate fiorentina dal 17 al 26 luglio con concerti e spettacoli nel Parco Mediceo di Pratolino, featuring artisti come Giovanni Allevi, Roberto Vecchioni e Loredana Bertè. Si legge su gaeta.it