Firenze allo Ied l' installazione immersiva ‘Intergalactic’ per Pitti Uomo

Firenze si anima di innovazione e creatività con l’installazione immersiva “Intergalactic”, protagonista di Pitti Uomo 108. Frutto della collaborazione tra IED, C2C Festival e Mirror Digital Agency, e curata dal visionario Bill Kouligas, questa esperienza unisce fashion, avant pop e interazione digitale in un’esplorazione sensoriale unica. Un evento che trasforma lo spazio urbano in un viaggio tra arte e tecnologia, aprendo nuove prospettive per il futuro del design.

Firenze, 19 giugno 2025 – Si chiama ‘ Intergalactic ’ ed è l'installazione immersiva che l'Istituto Europeo di Design e C2C Festival in collaborazione con Mirror Digital Agency presentano in occasione di Pitti Immagine Uomo 108 con la curatela di Bill Kouligas, artista, musicista e designer tra le figure più radicali della sperimentazione contemporanea, in un nuovo innesto tra fashion, avant pop, interaction design e ricerca visiva. Un'installazione dove moda, sound design, tecnologia e arti visive si fondono e che trasforma lo spazio dell'ex Teatro dell'Oriuolo in un'esperienza sensoriale unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, allo Ied l'installazione immersiva ‘Intergalactic’ per Pitti Uomo

In questa notizia si parla di: installazione - firenze - immersiva - intergalactic

Firenze, allo Ied l'installazione immersiva ‘Intergalactic’ per Pitti Uomo; A Firenze per Pitti Uomo un’installazione abbraccia moda, suono e tecnologia; Allo Ied l'installazione Intergalactic curata da Bill Kouligas.

Allo Ied l'installazione Intergalactic curata da Bill Kouligas - Moda, sound design, tecnologia e arti visive si fondono nell'installazione immersiva Intergalactic, presentata oggi a Firenze dall'Istituto europeo di design in occasione di Pitti Uomo 108. Riporta msn.com

INTERGALACTIC: moda, suono e visioni dallo spazio profondo - A Pitti Uomo 108, IED e C2C Festival, in collaborazione con Mirror Digital Agency, mettono in scena un ecosistema sensoriale sotto la guida visionaria di Bill Kouligas ... Secondo insideart.eu