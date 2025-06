Firenze al via l' arena di cinema all' aperto alla Manifattura Tabacchi

Firenze si prepara ad accogliere l’estate con il ritorno di Cinema in Manifattura, l’arena all’aperto che dal 27 giugno al 27 agosto anima le serate estive della città. Per il settimo anno consecutivo, la rassegna, in collaborazione con Fondazione Stensen, invita appassionati di cinema e famiglie a vivere esperienze uniche tra anteprime, classici, film per bambini e incontri culturali. Un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino del grande schermo sotto le stelle e lasciarsi coinvolgere da questa entusiasmante avventura cinematografica.

Firenze, 17 giugno 2025 – Dal 27 giugno al 27 agosto, per il settimo anno consecutivo, torna in Manifattura Tabacchi l’arena estiva (non solo) Cinema in Manifattura, in collaborazione con Fondazione Stensen. Per l’edizione 2025, “In cantiere”, la rassegna proporrà tutte le sere anteprime, grandi classici, film in lingua originale sottotitolati in italiano, pellicole per bambini, documentari, accompagnati da incontri e dibattiti con approfondimenti tematici che coinvolgeranno il pubblico prima della proiezione. La sala cinematografica all’aperto, dove il pubblico potrà usufruire di cuffie wireless per un ascolto ottimale durante la visione di ogni film, avrà quest’anno una nuova location all’interno degli spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi, con un allestimento che si sviluppa lungo via Elsa Morante, all’angolo con l’edificio B5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via l'arena di cinema all'aperto alla Manifattura Tabacchi

