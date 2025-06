Fiorentina Edin Dzeko al Viola Park Finiti i test medici

dove ha incontrato l’entusiasmo dei tifosi e iniziato ufficialmente la sua nuova avventura viola. Dopo le visite mediche terminate con successo, Edin Dzeko si prepara a scrivere un importante capitolo della sua carriera con la Fiorentina, portando energia e esperienza nel cuore di Firenze.

Firenze, 19 giugno 2025 – La giornata di Edin Dzeko è cominciata presto. Controlli medici a Roma, prima di passare da Villa Stuart poco prima delle 10. Un paio d'ore di test approfonditi, il bosniaco si è fermato volentieri a scattare foto con qualche nostalgico tifoso della Roma, poi sorridente ha imboccato il corridoio della nota clinica romana. Il tempo di completare le visite di rito che il van della Fiorentina lo ha portato al Viola Park, dove è arrivato poco prima delle 15. Qui il primo approccio col mondo gigliato. Il ds Daniele Pradè ad attenderlo, poi tutti gli altri dirigenti. Edin ha potuto apprezzare il maestoso centro sportivo della Fiorentina, alle 16 è arrivato poi l'annuncio social del club.

