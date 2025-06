Fiorentina Dzeko Pizarro è sicuro | Gol? Andrà in doppia cifra

Fiorentina e Dzeko, una combinazione che promette scintille! David Pizarro si esprime con entusiasmo sull’arrivo dell’attaccante bosniaco: «In questa Serie A può ancora dire la sua, e i gol in doppia cifra sono alla sua portata». Firenze ha fame di vittoria, e con Dzeko in squadra, le possibilità di conquistare grandi traguardi si fanno sempre più concrete. L’attesa è tutta per vedere come questa nuova avventura si svilupperà, lasciando il segno nel cuore dei tifosi.

Le parole di David Pizarro sull'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina: «In questa Serie A può ancora dire la sua: gol? Doppia cifra» David Pizarro, ospite di Radio FirenzeViola, ha parlato in toni entusiasti dell'arrivo di Dzeko alla Fiorentina. Di seguito le sue parole. FIRENZE HA FAME DI VITTORIA – «Sicuramente Firenze ha voglia di

