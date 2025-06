Fiorentina Dzeko è in Italia | al via le visite mediche

Edin Dzeko è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera: arrivato a Roma per le visite mediche, il gigante bosniaco si prepara a indossare la maglia viola della Fiorentina. Dopo due anni al Fenerbahçe, il trasferimento a parametro zero segna l'inizio di una sfida stimolante nel campionato italiano. L’attesa ora è tutta per vedere il suo debutto con i toscani, che puntano sul suo talento e esperienza per rinvigorire la squadra.

