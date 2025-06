Fiorentina contatti per Fazzini | si cerca l'intesa con l'Empoli per chiudere

La Fiorentina accelera sul mercato alla ricerca di nuovi colpi e sinergie. Tra le trattative in corso, spicca l'interesse per i fazzini e una possibile intesa con l'Empoli per rinforzare il centrocampo. Nel frattempo, si avvicina l'ufficialitĂ dell'arrivo di Edin Dzeko a parametro zero, segnando un passo importante nel progetto viola. Restate sintonizzati per tutte le novitĂ !

Una nuova pista per il centrocampo della Fiorentina. In attesa della firma sul contratto e dell`ufficialitĂ del colpo Edin Dzeko a parametro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

