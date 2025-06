Finti tecnici dell’acqua raggirano un’ottantenne Addio ai gioielli d’oro

In un'Italia sempre più vulnerabile alle truffe, l’ingegno di falsi tecnici dell’acqua rischia di mettere in ginocchio anche le persone più fragili. Questa volta, un’anziana di Voghera ha subito il furto dei suoi preziosi, vittima di un raggiro ben studiato. La sicurezza delle nostre case e dei nostri cari passa anche attraverso la consapevolezza: conoscere i trucchi degli impostori è il primo passo per proteggersi.

VOGHERA (Pavia) Due finti tecnici dell’acqua sono riusciti a convincere una ottantenne in casa da sola a farli entrare per falsi controlli. Solo quando se n’erano già andati, la pensionata si è accorta che le avevano portato via i gioielli d’oro e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. L’ennesima truffa è stata messa a segno martedì in via Leonardo Da Vinci, a Voghera. Un copione già recitato molte altre volte dagli impostori, abili nel conquistare la fiducia delle vittime per entrare in casa e poi, mentre uno le tiene impegnate, l’altro fruga nelle stanze cercando preziosi da rubare. Ma vanno bene anche qualche catenina e un anello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finti tecnici dell’acqua raggirano un’ottantenne. Addio ai gioielli d’oro

In questa notizia si parla di: finti - tecnici - acqua - ottantenne

Luino: furti in casa e truffe, scacco alla banda dei finti agenti e tecnici del gas - Furti in casa e truffe agli anziani: la banda dei finti agenti è stata finalmente smantellata a Luino! Un'operazione che sottolinea l'importanza della vigilanza nella nostra comunità, soprattutto in un periodo in cui le truffe digitali sono in aumento.

Un avvocato vendette un pozzo al suo vecchio insegnante. Due giorni dopo, tornò da lui e disse: —Signore, le ho venduto il pozzo… ma non l’acqua che contiene! Se vuole usarla, dovrà pagare un extra. L’insegnante lo guardò con calma, accennò un sorriso Vai su Facebook

La nuova truffa dell'acqua: rubati gioielli a un'anziana per 20mila euro; L'acqua è inquinata, ma è una truffa: rubati gioielli per 20 mila euro; Allarme truffe in provincia: finti tecnici dell’acqua e nipoti inventati a Vinzaglio e Biandrate.

Finti tecnici acqua truffano 250000 euro - truffa a una coppia di ottantenni: con la finta di un probabile pericolo proveniente dalle condutture dell'acqua, i due sono stati derubati di 250. Scrive ansa.it

Truffa a Landriano, finti tecnici dell'acqua: il raggiro sfocia in rapina a un anziano - E' successo a Landriano, in via Pertini, dove un 76enne ha ricevuto l'improvvisa visita a casa, verso le 13 di giovedì, di tre finti tecnici che si sono spacciati come addetti dell'acqua e che ... Segnala ilgiorno.it