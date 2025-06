Finti lavori per il bonus facciate truffe per nove milioni di euro | due indagati

Le truffe legate al bonus facciate continuano a preoccupare, con un maxi sequestro da nove milioni di euro e due indagati coinvolti. Questa operazione, frutto di approfondite indagini iniziate nel 2022, mette in luce un inquietante fenomeno di crediti fittizi che minano la trasparenza e l'integritĂ del settore edilizio. Una recente inchiesta che svela come le false pratiche possano ingannare cittadini e autoritĂ , compromettendo l'equilibrio del mercato.

Un maxi sequestro per un totale di nove milioni di euro è stato eseguito nei confronti di due persone indagate per aver accumulato crediti fittizi per il "bonus facciate". Le indagini, avviate a partire dal 2022, hanno riguardato inizialmente una societĂ con sede a Trieste. Si tratta di una ditta.

