Finta dottoressa denunciata per i filler fatti in casa | era stata premiata nel 2022 per aver salvato un uomo

una sorpresa scioccante per la comunità locale. Dopo aver ricevuto un riconoscimento nel 2022 per il suo gesto eroico nel salvare una vita, si è scoperto che dietro quella facciata di altruismo si celava una realtà ben diversa: una truffatrice senza scrupoli. La sua storia mette in luce quanto sia importante verificare sempre le qualifiche professionali e i rischi di affidarsi a pratiche non autorizzate.

Aveva trasformato una stanza della sua abitazione in uno studio improvvisato di medicina estetica, somministrava trattamenti e farmaci vietati in Italia e si spacciava per dottoressa senza avere alcun titolo. Ora, una 42enne di origini russe, residente a Ponte San Pietro (Bergamo), è stata. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Finta dottoressa denunciata per i filler fatti in casa: era stata premiata nel 2022 per aver salvato un uomo

Una donna di 42 anni, di origini russe, è stata denunciata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, per esercizio abusivo della professione medica e detenzione di farmaci non autorizzati

