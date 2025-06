Finta dottoressa denunciata per i filler fatti in casa | Anastasiya Zuevich premiata nel 2022 per aver salvato un uomo

La sorprendente storia di Anastasiya Zuevich, premiata nel 2022 per il suo gesto eroico, si intreccia ora con accuse di pratiche estetiche non autorizzate fatte a casa. Tra atti di coraggio e polemiche, emerge un ritratto complesso di una donna che ha saputo salvare una vita ma potrebbe aver messo a rischio la propria. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere tutta Italia.

Anastasiya Zuevich, 42 anni, √® stata denunciata per aver effettuato trattamenti estetici abusivi in un appartamento di Ponte San Pietro (Bergamo). Nel 2022 aveva salvato la vita a un giovane che stava annegando, ottenendo la cittadinanza benemerita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

