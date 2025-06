Fino al 21 settembre 2025 ai Musei Capitolini la mostra Una Regina polacca in Campidoglio | Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma

Scoprite l’affascinante storia di Maria Casimira Sobieska, regina polacca e protagonista della scena culturale romana, attraverso una mostra straordinaria ai Musei Capitolini. Fino al 21 settembre 2025, immergetevi in un percorso ricco di capolavori mai visti prima, che narrano l’eredità di questa figura unica e il suo impatto sulla città eterna. Non perdete l’opportunità di vivere un viaggio nel passato regale di Roma e della Polonia.

Fino al 21 settembre 2025 ai Musei Capitolini la mostra Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma In mostra una selezione di 60 opere, alcune esposte per la prima volta, raccontano le vicende della regina Maria Casimira Sobieska e della sua famiglia negli anni trascorsi a Roma, durante i quali esercitò una profonda influenza sulla vita culturale romana. “ Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma” è il primo appuntamento con “ Campidoglio crocevia di culture”, una nuova serie di esposizioni curate dalla Sovraintendenza Capitolina, dedicate a personaggi, popoli ed eventi internazionali che videro protagonista il Campidoglio, da sempre luogo-simbolo dell’Urbe. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fino al 21 settembre 2025 ai Musei Capitolini la mostra “Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma”

In questa notizia si parla di: regina - mostra - polacca - maria

"Una Regina polacca in Campidoglio", la mostra ai Musei Capitolini - Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma, inaugura "Campidoglio crocevia di culture", una serie di esposizioni che celebrano i legami storici tra diverse civiltà.

Fino al 21 settembre 2025 è possibile visitare ai Musei Capitolini la mostra “Una Regina polacca in Campidoglio. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma”. La regina Maria Casimira (1641–1716), vedova del re polacco Giovanni III, risiedette a Pala Vai su Facebook

11.06.2025 #mostre Musei Capitolini "UNA REGINA POLACCA IN CAMPIDOGLIO" https://museicapitolini.org/it/mostra-evento/una-regina-polacca-campidoglio-maria-casimira-e-la-famiglia-reale-sobieski… E da domani 12.06.2025 all'Istituto Polacco di R Vai su X

Una Regina polacca in Campidoglio; Roma, Musei Capitolini: “Una Regina Polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la Famiglia Reale Sobieski a Roma”; Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e i Sobieski a Roma dal 1700.

Una Regina polacca in Campidoglio: la mostra su Maria Casimira ai Musei Capitolini di Roma - La mostra Una Regina polacca in Campidoglio: Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma propone una selezione di circa 60 opere. Riporta eroicafenice.com

Una regina polacca nella Roma barocca. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski si raccontano in una mostra - Quando, nella notte tra il 23 e 24 marzo del 1699, la regina Maria Casimira Sobieska raggiunse Roma, accolta da una città in festa, la memoria del suo consorte, re Giovanni (Jan) III Sobieski d ... Scrive arte.it