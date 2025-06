Fino a 500 euro di multa per chi si siede sdraia e mangia in strada e sulle fontane

A Viterbo, da giugno, le regole si fanno più rigorose: sedersi, sdraiarsi o mangiare in strada e sulle fontane non sono più ammessi, con multe fino a 500 euro! Una misura pensata per tutelare l’ordine e il decoro urbano, ma anche per garantire il rispetto degli spazi pubblici. Rispettare queste norme è fondamentale per vivere una città più pulita e sicura, contribuendo a mantenere il fascino di Viterbo.

Dal 20 giugno a Viterbo è vietato sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o a uso pubblico. Ma anche sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini esterni di edifici pubblici e privati, scolastici e universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto, sugli.

