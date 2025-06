Finiscono nel fossato con l’auto Salvi per miracolo due giovani

Due giovani hanno rischiato la vita ieri pomeriggio nel cuore di un incrocio tristemente noto. Mentre l’auto sopraggiungeva a tutta velocità, la manovra di fuga ha portato il veicolo a terminare nel fossato, evitando il peggio e lasciando tutti senza fiato. Un episodio che ancora una volta ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione e rispettare le regole stradali per la sicurezza di tutti.

L'incrocio tra via Nuova e via Canne è stato nuovamente teatro di un incidente che poteva avere risvolti ben peggiori. Nel tardo pomeriggio di martedì, infatti, un' auto che sopraggiungeva da Cento, a detta di alcuni testimoni a velocità più elevata, per schivare le auto davanti che avevano rallentato per il sopraggiungere di un'ambulanza, è finita rovinosamente nel fossato carambolando pericolosamente. A bordo, due giovani che sono fortunatamente usciti illesi dall'auto distrutta. L'episodio però riporta l'attenzione nuovamente sulla pericolosità dell'incrocio. Si parla di visibilità scarsa a causa di rami di alberi ma anche il mancato ripristino delle 4 lampadine del lampeggiante di segnalazione della pericolosità dell'incrocio, andate distrutte dalla grandinata a luglio 2023.

