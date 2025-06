Finge di essere stato investito per chiedere denaro | 60enne in abiti eleganti colto sul fatto e arrestato a Torino

Un uomo di 60 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato recentemente arrestato a Torino per una truffa ingegnosa e convincente: fingendo di essere stato investito, cercava di ottenere denaro immediato da ignari automobilisti. Colto sul fatto durante un tentativo di raggiro, l’astuto truffatore in abiti eleganti ha tentato di persuadere una vittima a consegnargli contanti, ma la sua simulazione si è dissolta davanti agli agenti che hanno smascherato il suo inganno. La vicenda mostra ancora una volta quanto siano astute le truffe ben

Un sessantenne, già noto (almeno negli ultimi 7 anni) per precedenti nello stesso reato, è stato arrestato per truffa dalla polizia di locale di Torino. L’uomo simulava un investimento e poi provava a convincere il malcapitato automobilista a risarcirlo subito, in contanti. La simulazione si è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Finge di essere stato investito per chiedere denaro: 60enne in abiti eleganti colto sul fatto e arrestato a Torino

In questa notizia si parla di: stato - arrestato - torino - finge

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini bosniache a Napoli, condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per associazione a delinquere e furti commessi tra il 2020 e il 2021.

“Cosa dice la nuova legge?”, le detenute e le loro paure di Anita Fallani Il Domani, 15 giugno 2025 Le lettere dal carcere di Torino di un gruppo di ristrette con cui chiedono lumi sulle nuove norme. Ora chi risponde alle loro richieste rischia l’istigazione alla dis Vai su Facebook

Finge di essere stato investito per chiedere denaro: 60enne in abiti eleganti colto sul fatto e arrestato a Torino; Finge una telefonata per sfuggire alla polizia: arrestato un rapinatore alle OGR; Torino, si finge carabiniere per truffare un’anziana: arrestato 27 enne.

Torino, finge una visita medica per evadere dai domiciliari: arrestato - L'uomo, che a gennaio era stato sottoposto alla misura cautelare per furto semplice e aggravato, è stato ... Lo riporta tg24.sky.it

Torino, si finge personaggi diversi e truffa un’anziana per oltre 130mila euro: arrestato - Un uomo di 46 anni di Rivoli, in provincia di Torino, è stato arrestato dai carabinieri per aver raggirato un’anziana di 80 anni portandole via circa 130mila euro in due anni. Come scrive fanpage.it