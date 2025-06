Fine vita l’Abruzzo ha bocciato il progetto di legge | Tema di competenza nazionale

Al momento, l'Abruzzo si confronta con un dibattito acceso e complesso sul fine vita, dopo che il Consiglio regionale ha deciso di bocciare il progetto di legge, considerandolo una competenza di livello nazionale. La proposta, sostenuta dal centrosinistra e dall’associazione Luca Coscioni, rappresenta un passo importante verso diritti più concreti e accessibili. La questione, ora al centro del confronto pubblico e politico, evidenzia quanto sia cruciale trovare un equilibrio tra autonomia regionale e tutela dei diritti fondamentali.

Come previsto il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha bloccato il progetto di legge sul fine vita. La norma è stata bocciata con i voti della maggioranza di centrodestra, che ritiene si tratti di un tema di competenza nazionale, mentre il centrosinistra ha votato sì. Il progetto di legge d’iniziativa popolare, per la prima volta utilizzato nell’assemblea abruzzese, è nato dalla campagna ‘Liberi Subito dell’associazione Luca Coscioni. Al momento solo la Toscana ha approvato un testo che ha permesso il primo suicidio medicalmente assistito nei giorni scorsi. Il progetto di legge non è stato votato nella commissione competente che ha audìto gli interlocutori del sì e del no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it