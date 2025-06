Fine Foods | 30 milioni da Intesa Sanpaolo per l’ampliamento dello stabilimento dedicato al Pharma

Fine Foods, leader nel settore pharma, riceve un importante impulso da Intesa Sanpaolo con 30 milioni di euro destinati all’ampliamento dello stabilimento di Verdellino. Questa collaborazione strategica, attraverso la Divisione Banca dei Territori, alimenta la crescita della BU Pharma di Brembate, avviata a fine 2023. I fondi si aggiungono alle risorse già disponibili, sostenendo l’azienda nel rispondere alla forte domanda del mercato e nell’innovazione del settore farmaceutico.

Verdellino. Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, e Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. Spa hanno finalizzato dei finanziamenti per un totale di 30 milioni di euro per l’ampliamento dello stabilimento produttivo dedicato alla BU Pharma di Brembate avviato a fine 2023. I finanziamenti si sommano alle risorse già disponibili di Fine Foods per far fronte alla forte crescita e accelerazione della BU Pharma, derivante da significativi accordi pluriennali già sottoscritti con importanti clienti internazionali. Fine Foods, società quotata all’ Euronext Star Milan, è una Csdmo (Contract Services Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente specializzata nello sviluppo e nella produzione in conto terzi di prodotti per l’industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica con un approccio customer-centric orientato al servizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it