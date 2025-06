Finalmente sappiamo che il cranio quasi completo del cosiddetto Dragon Man apparteneva a un Homo di Denisova

Una scoperta rivoluzionaria apre una finestra sul passato: il cranio quasi completo del «Dragon Man» appartiene a un Homo di Denisova, svelando nuovi segreti sui nostri antichi e affascinanti parenti. Questa rivelazione ci offre l’opportunità di ricostruire con maggiore precisione le caratteristiche di queste enigmatiche civiltà preistoriche, portandoci ancora più vicini alle origini dell’umanità. Un passo avanti nella comprensione della nostra evoluzione che cambierà per sempre il nostro modo di vedere il passato.

La scoperta ci consentirà di capire meglio che aspetto avessero questi nostri lontani e misteriosi parenti.

