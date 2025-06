Filippo Manni | Volevo andare al cimitero a trovare mia nonna o a fare il bagno a mare

Filippo Manni, il giovane di 21 anni coinvolto nel tragico episodio di Racale, ha chiarito agli inquirenti di non aver intenzione di scappare dopo aver commesso il gesto estremo. La sua motivazione? Desideri semplici e umani come andare a trovare la nonna o immergersi nelle onde del mare. Tuttavia, alcuni dettagli inquietanti, come il parabrezza rotto con un pugno, stanno emergendo, alimentando il mistero su cosa abbia scatenato questa tragedia.

"Non volevo fuggire: volevo andare o al cimitero a trovare mia nonna, oppure a fare il bagno a mare". Filippo Manni, il ragazzo di 21 anni che ucciso la madre a Racale (Lecce), agli inquirenti dopo il fermo ha spiegato che dopo il matricidio non voleva scappare. Intanto mentre le indagini dei carabinieri proseguono da alcune testimonianze è emerso che avrebbe rotto il parabrezza dell'auto con un pugno. A riferire l'episodio il carrozziere dove era stata portata la vettura per la riparazione, intervistato nel corso di Ore 14 su Rai 2, la trasmissione condotta da Milo Infante. Secondo le prime ricostruzioni sembrava che il giovane avesse fatto un incidente con l'auto.

