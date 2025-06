Filippo Manni ricostruisce l'omicidio della mamma a Racale | il 21enne in lacrime davanti al gip

Nel cuore di Racale, Filippo Manni, il giovane di 21 anni accusato dell'omicidio della madre Teresa, si è presentato davanti al Gip, confessando il terribile gesto e mostrando segni di profondo pentimento. Le sue parole, accompagnate dalle lacrime, scatenano un turbine di emozioni e domande sulla complessità di questa tragica vicenda. Continua a leggere per scoprire i dettagli di un caso che sta scuotendo la comunità.

Nell'interrogatorio di oggi con il gip il 21enne Filippo Manni, reo confesso per l'omicidio della madre Teresa Sommario a Racale, è scoppiato il lacrime e ha detto di essersi pentito. Ha inoltre dichiarato di aver fatto uso di droghe leggere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

