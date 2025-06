Filiera ittica da tutelare il Comune chiede misure straordinarie alla Regione

situazione critica che rischia di compromettere un settore fondamentale per l’economia locale e la tradizione culturale di Sciacca. La richiesta del Comune mira a garantire la sostenibilità e il futuro di questa filiera, preziosa risorsa per la comunità. Ora, più che mai, è necessario intervenire tempestivamente per tutelare pescatori, commercianti e l’intera filiera ittica regionale.

L'amministrazione comunale di Sciacca ha chiesto alla Regione siciliana misure straordinarie per contrastare la crescente difficoltà vissuta non solo dagli operatori della pesca, ma anche da tutto il comparto commerciale collegato alla filiera ittica. Una situazione che è stata segnalata con una.

