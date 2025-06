Fiera Agricola al via Lo show della campagna

Preparati a vivere un’esperienza unica: da domani a domenica, la Fiera Agricola del Santerno trasformerà il complesso Sante Zennaro in un vivace angolo di campagna nel cuore della città. Tra suoni, sapori e colori della tradizione, adulti e bambini potranno riscoprire antichi mestieri e gustare prodotti genuini. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura rurale e condividere momenti di autentica convivialità. Non mancate!

Un angolo di campagna nel cuore della città. Torna da domani a domenica la Fiera Agricola del Santerno, appuntamento che trasformerà il complesso Sante Zennaro in una festa diffusa di suoni, sapori e colori della tradizione. L'ingresso gratuito e un programma ricco di attività per tutte le età fanno di questa manifestazione un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura rurale del territorio, riscoprendo antichi mestieri, prodotti genuini e una dimensione più sostenibile e consapevole del vivere. L'inaugurazione ufficiale, domani alle 18, darà il via a un lungo fine settimana di eventi con la partecipazione delle autorità e l'accompagnamento musicale della banda musicale cittadina, nel suggestivo scenario del teatro delle balle di paglia.

