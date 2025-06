Ficuzza bambina di due anni aggredita da un branco di cani randagi | Mia figlia salva per miracolo

Una bambina di due anni, aggredita da un branco di cani randagi nel cuore di Ficuzza, ha rischiato la vita. Solo il pronto intervento dei genitori ha evitato il peggio, trasformando un attimo di terrore in un miracolo. Questi episodi ci ricordano quanto sia fondamentale intervenire per garantire la sicurezza delle nostre comunità e proteggere i più vulnerabili. La vicenda solleva domande vitali sulla gestione del randagismo e sulla prevenzione.

E' accaduto tutto nel giro di pochi secondi e, solo per il tempestivo intervento dei genitori, non si è trasformato in tragedia. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da una famiglia davanti al Palazzo Reale di Ficuzza, lo scorso weekend, dove un branco di cani randagi si è avventato su.