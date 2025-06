Fiamme in un palazzo del quartiere Don Bosco | evacuate famiglie

Momenti di paura nel quartiere Don Bosco a causa di un violento incendio scoppiato nel primo pomeriggio in via Raimondo Filomusi Guelfi. Le fiamme, divampate alle 15:15 in un appartamento al terzo piano, hanno subito richiesto l’evacuazione delle famiglie, creando scompiglio tra residenti e vigili del fuoco impegnati a contenere il rogo. La vicenda, ancora sotto investigazione, mette in evidenza l’importanza della sicurezza nei nostri quartieri più popolosi.

Momenti di panico a Don Bosco, dove nel primo pomeriggio di oggi un violento incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di una palazzina al civico 20 di via Raimondo Filomusi Guelfi, a pochi passi da via Palmiro Togliatti. È successo alle 15:15 quando le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno iniziato a divampare in uno degli stabili più popolosi della zona, composto da otto piani e inserito in un grande comprensorio residenziale. Il denso fumo ha rapidamente invaso i piani superiori, costringendo i soccorritori a evacuare l'intero edificio: circa 40 le persone messe in salvo, tra cui anche diversi bambini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fiamme in un palazzo del quartiere Don Bosco: evacuate famiglie

In questa notizia si parla di: fiamme - bosco - palazzo - quartiere

Incendio nel palazzo del quartiere Don Bosco a Roma in via Filomusi Guelfi, famiglie evacuate e feriti gravi; Incendio a Don Bosco: evacuate oltre 20 persone fra cui diversi bimbi, alcune intossicati in ospedale; Notte di terrore a Torino: case distrutte, famiglie evacuate, bambini in ospedale (FOTO).

Cinecittà, fiamme in un palazzo del quartiere Don Bosco: evacuate famiglie - Momenti di panico a Don Bosco, dove nel primo pomeriggio di oggi un violento incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di una palazzina ... Si legge su iltempo.it

Incendio a Don Bosco: evacuate oltre 20 persone fra cui diversi bimbi, alcuni intossicati - Oltre 20 persone evacuate, fra cui diversi bambini e una sulla sedia a rotelle: l'intervento dei vigili del fuoco nel quartiere Don Bosco ... Lo riporta fanpage.it