Fiamme in collina | arrivano i vigili del fuoco

Fiamme in collina ad Aulpi, Sessa Aurunca, stanno mettendo in moto tutti i coraggiosi vigili del fuoco che nonostante le difficoltà continuano a combattere un incendio devastante. La battaglia contro il maxi rogo, che ha già distrutto diversi ettari di natura incontaminata, dimostra ancora una volta il valore e l’impegno di chi mette la sicurezza prima di tutto. La vostra attenzione e solidarietà sono più che mai necessarie in questa emergenza.

Fiamme in collina e incessante il lavoro dei vigili del fuoco. E' quanto si sta verificando sulle colline ad Aulpi frazione di Sessa Aurunca dove si è innescato un incendio sterpaglie che ha già divorato diversi ettari di vegetazione. Stanno sedando il maxi rogo i vigili del fuoco del.

Un incendio è divampato sulla collina di Mario Mario a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono già in azione i vigili del fuoco, anche con un elicottero. #ANSA Vai su Facebook

