Fiamme alte in un parcheggio colonna di fumo visibile per chilometri

Un incendio devastante ha messo in allerta la comunità di Casalnuovo, con colonne di fumo nero che si innalzano alte nel cielo e sono visibili a chilometri di distanza. Le fiamme, divampate nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, nel parcheggio di viale dei Pini, hanno richiesto un pronto intervento dei vigili del fuoco. La situazione resta critica e sotto controllo, mentre le autorità monitorano attentamente l’evolversi dell’incendio.

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi giovedì 19 giugno a Casalnuovo. Le fiamme sono divampate all'interno di un parcheggio, nei pressi di viale dei Pini, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con.

Cassonetto in fiamme in un parcheggio del centro - Questa mattina, nel cuore di Latina, un cassonetto in fiamme ha attirato l'attenzione dei passanti nel parcheggio tra via Emanuele Filiberto e via Battisti.

Paura in via Dante Alighieri, tra Calvizzano e Villaricca, dove un vasto rogo ha interessato un terreno adibito a deposito. Le fiamme hanno avvolto ingombranti e decine di scooter parcheggiati all’interno dell’area. Una densa colonna di fumo nero è stata visibil Vai su Facebook

Bari, in fiamme un tir al porto: paura e colonna di fumo visibile dalla periferia - Le fiamme hanno interessato il mezzo in maniera violenta, complice la natura del carico, costituito da carta e cartoni pressati, materiale facilmente infiammabile. giornaledipuglia.com scrive