Fiammata del prezzo del gas

Il mercato del gas naturale registra una fiammata senza precedenti, superando i 40 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. Con un aumento del 4,05% per i contratti di luglio, il settore si appresta a vivere un momento cruciale, mentre gli investitori osservano attentamente le decisioni degli Stati Uniti nel contesto globale. Questa tensione energetica potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama economico e geopolitico internazionale.

Supera la soglia dei 40 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano il 4,05% a 40,3 euro al MWh, valore che non veniva toccato dallo scorso 4 marzo. Gli occhi del mercato sono puntati sulle decisioni che prenderanno gli Usa nel conflitto.

