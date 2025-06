Feto trovato morto in un cestino la scoperta nel bagno del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza | era in un sacchetto

Una scoperta sconvolgente scuote Piacenza: un feto, avvolto in un sacchetto e nascosto in un cestino del pronto soccorso, è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire. La scena, macabra e drammatica, ha suscitato stupore e sconcerto nella comunità locale. La procura sta indagando per fare luce su questa triste vicenda e garantire giustizia. È un episodio che richiede attenzione e riflessione.

Era quasi a termine il feto trovato morto, avvolto in un sacchetto e nascosto in un cestino di rifiuti, in un bagno del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Tutto attorno, tracce di sangue fino all’esterno dei locali del gabinetto. Una scoperta macabra, avvenuta intorno alle 6.30 di mattina di giovedì 19 giugno, su cui la procura della città emiliana sta già tentando di far luce. La procuratrice Grazia Pradella e la pm Daniela di Girolamo hanno raggiunto sul posto i militari del Nucleo investigativo, che stavano compiendo rilievi scientifici e ascoltando testimoni. Secondo le prime ipotesi della procura, chi ha abbandonato il feto nel cestino lo avrebbe fatto durante la notte. 🔗 Leggi su Open.online

