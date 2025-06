Festival ’Altre voci dal mare’ | La parola d’ordine è cura Teatro arte e incontri d’autore

Benvenuti a ‘Altre voci dal mare Festival’, un evento unico dedicato a teatro, arte, incontri d’autore, musica e laboratori, immerso nello scenario incantevole di Porto Venere. Un’occasione per scoprire storie, emozioni e creatività attraverso spettacoli, passeggiate letterarie e momenti di condivisione. Un progetto che unisce cultura e comunità, trasformando il mare in un palcoscenico di scoperta e ispirazione. Lasciatevi coinvolgere da questa esperienza straordinaria.

Teatro, arte, incontri d’autore, radio, concerti, laboratori, letture animate e passeggiate letterarie. Tutto questo è ‘Altre voci dal mare Festival’, un progetto realizzato dal Comune di Porto Venere, con il contributo della Fondazione Carispezia, oltre che di Snam, La Libellula e l’associazione ’Crescere insieme con la musica’, e con il supporto della Direzione regionale Musei Liguria, la Villa del Varignano, il Conservatorio Puccini, il liceo musicale Cardarelli, La Nave di Carta, Il Cantiere della Memoria e la Asl. Un proficuo partenariato che propone eventi culturali nel borgo di Porto Venere e nelle frazioni delle Grazie e Fezzano, da sabato al 21 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival ’Altre voci dal mare’: "La parola d’ordine è cura". Teatro, arte e incontri d’autore

