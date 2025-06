Festa Salisburgo dopo il nubifragio | Pachuca ko 2-1 austriaci da soli in testa al gruppo H

Dopo un nubifragio che ha sospeso la partita, Salisburgo e Pachuca hanno dato vita a un emozionante match, conclusosi con una vittoria intensa per 2-1 degli austriaci, ora soli in testa al gruppo H. La sfida, segnata dal vantaggio iniziale di Gloukh e dalla reazione di Gonzalez, si è conclusa grazie al decisivo gol di Onisiwo. Un evento che ha dimostrato come il calcio possa sorprendere anche nelle situazioni più imprevedibili.

Al vantaggio iniziale di Gloukh ha risposto Gonzalez. Decisivo il raddoppio di Onisiwo. La gara è stata sospesa al 9' della ripresa per un violentissimo temporale che ha portato a uno stop di un'ora e quaranta minuti.

