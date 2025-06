Festa patronale di San Giovanni Battista a Quarto con musica e stand gastronomici

La Festa Patronale di San Giovanni Battista a Quarto torna a illuminare le serate estive con musica coinvolgente e stand gastronomici ricchi di prelibatezze. Un appuntamento imperdibile che unisce tradizione, divertimento e buon cibo, nel cuore di Genova Quarto. Preparatevi a vivere quattro serate indimenticabili dal 21 al 24 giugno, dove ogni momento sarà un’occasione per condividere gioia, cultura e convivialità . La festa sta per iniziare: non mancate!

La Parrocchia di San Giovanni Battista di Genova Quarto si prepara come sempre alla Festa patronale di San Giovanni Battista, che si svolgerĂ da sabato 21 a martedì 24 giugno presso il campo sportivo adiacente la chiesa di San Giovanni Battista in via Prasca. Quattro serate con menĂą e animazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festa patronale di San Giovanni Battista a Quarto con musica e stand gastronomici

In questa notizia si parla di: giovanni - battista - festa - patronale

San Giovanni Battista, la Regione accelera sull’adeguamento delle tariffe - Ieri mattina a Pescara si è svolto un incontro tra i sindacati dell’Asp 1 di Chieti e i vertici del Dipartimento Sanità della Regione, focalizzato sull'adeguamento delle tariffe per l'istituto San Giovanni Battista.

Segnaliamo molto volentieri la festa patronale dei nostri vicini di Cervo: la loro comunitĂ parrocchiale sarĂ ben felice di onorare san Giovanni Battista assieme a tutti voi! Vai su Facebook

Trasferimento della Fiera Mercato Festa Patronale San Giovanni Battista da Viale Kennedy A Piazza Madre Teresa Di Calcutta; Riti, luminarie, spettacoli: Veglie in festa per san Giovanni Battista; Festa Patronale in onore di SAN GIOVANNI BATTISTA dal 23 al 25 Giugno a Veglie.

Soveria Mannelli, si avvicina la festa patronale di San Giovanni Battista - La cittadina del Reventino si prepara alla festa del suo patrono, San Giovanni Battista. Come scrive ilreventino.it

A Passatore la festa di san Giovanni 2025 - Fino al 23 giugno, i festeggiamenti patronali diventano occasione di aggregazione e partecipazione grazie a musica, spe9acoli, sport e appuntamenti gastronomici ... Riporta targatocn.it