Festa in amicizia sabato 21 giugno porte aperte al Serafico

Sabato 21 giugno, il Serafico di Assisi apre le sue porte per una Festa in amicizia indimenticabile. Un viaggio sensoriale tra natura, spiritualità e inclusione, per celebrare gli 800 anni del Cantico delle creature di San Francesco. Un’occasione speciale per vivere insieme la bellezza della fragilità e la forza dell’inclusione, rafforzando i legami di comunità e umanità. Non mancate a questa giornata di scoperta, condivisione e speranza!

Si svolgerà sabato 21 giugno la Festa in amicizia del Serafico di Assisi, un viaggio sensoriale tra natura, inclusione e spiritualità, per celebrare gli 800 anni del Cantico delle creature di San Francesco. Appuntamento per vivere la bellezza della fragilità e la forza dell’inclusione sabato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Festa in amicizia, sabato 21 giugno porte aperte al Serafico

