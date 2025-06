Festa europea della musica | Concerto della società filarmonica pisana

Il 21 giugno, la Società Filarmonica Pisana torna a far vibrare il cuore di Pisa con il suo emozionante concerto in occasione della Festa Europea della Musica. Per la trentunesima volta, unisciti a noi per celebrare la passione musicale in un evento che unisce culture, generazioni e mondi sonori diversi, creando un ponte tra tradizione e innovazione, sotto un unico grande ritmo: quello della musica. Non mancare!

FESTA DELLA MUSICA EUROPEA - 21 GIUGNO – SOCIETA’ FILARMONICA PISANA Anche quest’anno la Società Filarmonica Pisana aderisce con orgoglio, per la trentunesima edizione consecutiva, alla Festa Europea della Musica, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall’AIPFM. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Festa europea della musica | Concerto della società filarmonica pisana

Grande festa al Pineto per la giornata europea dei parchi - Grande festa al Pineto di Roma in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Le famiglie e gli amanti della natura si sono radunati sin dalle prime ore, vivendo una giornata all'insegna del divertimento e della scoperta, sotto il cielo primaverile, per celebrare l'importanza di preservare e valorizzare gli spazi verdi della città.

Festa Europea della Musica al Museo e Real Bosco di Capodimonte con Shostakovich e Haydn Sabato 21 giugno 2025 Salone delle Feste Concerto del pianista Raffaele Battiloro e del quartetto d'Archi della Nuova Orchestra Scarlatti (dalle 11.00 alle 12.3 Vai su Facebook

Concerto della Filarmonica Indunese al Castello Medici di Marignano in occasione delle feste patronali e della festa della musica - X Vai su X

Contigliano nella rete della Festa europea della musica celebra il solstizio d’estate - Contigliano nella rete della Festa Europea della Musica celebra il solstizio d’estate con un concerto della Banda Musicale Romagnoli. Come scrive msn.com

Festa Europea della Musica - Dice il sindaco Moris Guidi: "Abbiamo voluto, anche quest’anno, valorizzare sia la nostra riviera a San Mauro Mare ... Si legge su msn.com