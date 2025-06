Festa di fine anno con alcolici | studeti finiscono in ospedale Una 15enne in coma etilico

Una festa di fine anno che doveva essere un momento di gioia e spensieratezza si è trasformata in una drammatica emergenza: una quindicenne ha rischiato la vita a causa di un coma etilico. Un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza di responsabilità e consapevolezza tra i giovani. È fondamentale riflettere sugli effetti degli alcool e promuovere un ambiente più sicuro nelle occasioni di aggregazione scolastica.

Doveva essere una festa di fine anno scolastico spensierata, invece si è conclusa con l?intervento del 118 e una ragazza ricoverata in ospedale per coma etilico. È accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Festa di fine anno con alcolici: studeti finiscono in ospedale. Una 15enne in coma etilico

In questa notizia si parla di: festa - fine - anno - ospedale

Festa di fine stagione per lo Sci Club Aterno sul lungomare - Lo Sci Club Aterno ha festeggiato la conclusione della stagione sul lungomare di Pescara. La serata, all’insegna della convivialità e della gioia, ha celebrato un'annata ricca di successi e soddisfazioni, dopo anni complicati dal maltempo.

Queste foto hanno un valore aggiunto perché ci arrivano direttamente dalla festa di fine Anno della “Scuola Ospedaliera” dell’ospedale Perrino di Brindisi seguito dal comprensivo Cappuccini … grazie alla nostra cara Antonia Lacorte per aver portato Viva Vitt Vai su Facebook

Festa di fine anno con alcolici: studeti finiscono in ospedale. Una 15enne in coma etilico; Manduria: Festa di fine anno scolastico finisce male per la presenza di alcol; Si tuffa nel lago per la festa di fine anno scolastico: muore 13enne.

Festa di fine anno con alcolici: studeti finiscono in ospedale. Una 15enne in coma etilico - Doveva essere una festa di fine anno scolastico spensierata, invece si è conclusa con l’intervento del 118 e una ragazza ricoverata in ... msn.com scrive

Casoria celebra 70 anni dell’Ospedale Camilliano con la Festa di San Camillo - Casoria, 18 Giugno – Un giorno di festa e gratitudine ha avvolto la comunità di Casoria in occasione della celebrazione del 70° anniversario dell'Ospedale dei ... Come scrive sciscianonotizie.it