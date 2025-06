Festa della via della lana e della seta Emilia e Toscana si incontrano sul crinale dell’Appennino

Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante dell’Appennino tra tradizioni, natura e arte. La Festa della via della lana e della seta, giunta alla sua settima edizione, unisce Emilia e Toscana in un abbraccio di emozioni e scoperta lungo il crinale. Un ponte tra passato e presente, storia e cultura, che invita tutti a vivere un’esperienza indimenticabile tra cammini, melodie e incontri. Non mancare, perché questa festa è un vero tesoro da esplorare.

Prato, 19 giugno 2025 – Due giorni di cammini, musica, incontri e arte tra Montepiano e Castiglione dei Pepoli per celebrare la settima edizione della Festa della via della lana e della seta. L’appuntamento è per sabato 28 e domenica 29 giugno con un programma di iniziative dedicate alla natura, alla cultura e alle comunità del crinale tosco-emiliano. Nata nel 2018 per valorizzare il cammino che collega Prato a Bologna, l’iniziativa è ormai diventata un appuntamento per escursionisti, famiglie e appassionati di storia e paesaggio. Un weekend tra cammini, laboratori e poesia. La Festa della via della lana e della seta prenderà il via sabato 28 giugno con la storica camminata da Prato e Bologna verso Castiglione dei Pepoli, dove alle 16 si terrà l’incontro ufficiale tra i camminatori e gli amministratori, anticipato da un momento simbolico: lo srotolamento della più grande bandiera della Pace del mondo, lunga 500 metri, restaurata dopo 22 anni dal Circolo Arci I Risorti e alla sua seconda uscita dopo il 2 giugno a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della via della lana e della seta, Emilia e Toscana si incontrano sul crinale dell’Appennino

festa - lana - seta - crinale

