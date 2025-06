Festa della Musica Percoto Canta si fa in due

raggio di sole apre le celebrazioni, invitando tutti a unirsi in un viaggio musicale senza confini. Percoto Canta “si fa in due” trasforma il 21 giugno in un’esperienza indimenticabile, dimostrando che la musica è il linguaggio che unisce cuori, culture e generazioni. Un’occasione speciale per condividere emozioni, scoprire nuovi talenti e celebrare insieme la magia di questa giornata dedicata all’arte più universale di tutte.

Dal primo raggio di sole fino all'ultima luce del giorno. Percoto Canta "si fa in due", sabato 21 giugno, per la Festa della Musica, un'intera giornata, dall'alba al tramonto, per celebrare il valore universale della musica come linguaggio di inclusione, cultura e condivisione.

