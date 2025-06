Festa della musica il Conservatorio Maderna-Lettimi in concerto celebra il Giubileo

Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia della musica dal vivo e celebrare il patrimonio culturale italiano. Il Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini porta le sue melodie in due straordinarie location, rendendo omaggio al Giubileo e anticipando il festival Assisi Pax Mundi. Non perdere questi appuntamenti unici: la musica sarà protagonista di emozioni indimenticabili, unendo comunità e tradizione in un crescendo di suggestione e passione.

Il Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini è di scena il 20 giugno alle ore 21 presso la chiesa di S. Agostino di Cesena ed il 21 giugno alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco in Assisi per la Festa della Musica 2025 e come anteprima del festival Assisi Pax Mundi. Si tratta di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Festa della musica, il Conservatorio Maderna-Lettimi in concerto celebra il Giubileo

