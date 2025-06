Festa della Musica e 1000 Miglia | tutte le modifiche alla viabilità

Brescia si prepara a vivere un sabato indimenticabile: tra le note vibranti della Festa della Musica e l’iconico arrivo della 1000 Miglia, la città diventa il palcoscenico di due eventi straordinari. Tuttavia, questa doppia celebrazione porta con sé importanti modifiche alla viabilità, rendendo necessaria attenzione e pianificazione da parte di tutti. Ecco tutto quello che devi sapere per goderti al massimo questa giornata unica senza stressarti.

