Festa della Musica | concerto gratuito sulla Scalinata monumentale del Teatro Massimo

alla magia delle note che uniscono e coinvolgono. Sabato 21 giugno alle 10:30, la scalinata del Teatro Massimo si trasformerà in un grande palcoscenico per un evento imperdibile: il concerto gratuito della Marching Band della Massimo Kids & Youth Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Alioto. Un’occasione speciale per celebrare la musica in un’atmosfera di festa e condivisione, dove ogni nota risuonerà nel cuore della città. Non mancate!

Sabato 21 giugno alle 10:30, sulla Scalinata monumentale del Teatro Massimo, la Marching Band della Massimo Kids & Youth Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Alioto, sarà protagonista di un concerto aperto alla città (ingresso gratuito). L'evento celebra la Festa della Musica e darà il via.

