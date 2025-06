Festa della Musica concerto gratuito per la città sul sagrato della Basilica Cattedrale di Monopoli

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’arte nel cuore di Monopoli! Dal 21 giugno al 10 agosto, il Ritratti Festival torna con un’edizione coinvolgente intitolata “Secret Codes - Elogio della follia”. Con 12 concerti, esposizioni, laboratori per i più piccoli e momenti unici sul sagrato della basilica cattedrale, questa manifestazione promette emozioni indimenticabili. Non mancare a questa celebrazione di creatività e passione!

Dal 21 giugno al 10 agosto torna a Monopoli il Ritratti Festival, diretto da Antonia Valente, con un'edizione intitolata "Secret Codes - Elogio della follia" che conta 12 concerti serali, le sezioni Ritratti Exhibit, Breakfast with Bach, Ritratti sui tettiFind Me, i laboratori Kids, Ritratti.

