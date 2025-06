Festa della musica al teatro dell’Efebo proiezione del documentario e concerto di giovani musicisti

Il Teatro dell’Efebo di Agrigento si prepara a vibrar di note e emozioni il 20 giugno alle 21, con un evento speciale nel cuore della Festa della Musica. Nell’incantevole cornice del giardino botanico, giovani talenti si esibiranno in un concerto straordinario e la proiezione di un documentario dedicato alla loro passione. Un’occasione unica per celebrare la musica e la creatività emergente, rendendo questa serata indimenticabile per tutta la comunità.

Il teatro dell'Efebo di Agrigento, presso il giardino botanico, ospiterà il 20 giugno alle 21 un evento inserito nel programma della trentunesima edizione della Festa nazionale della musica, finanziata da Agrigento Capitale della cultura. Il programma prevede la proiezione in anteprima nazionale.

Festa della Musica 2025: il Presidente Pendolino ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione a Roma Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha partecipato stamani a Roma, nella Sala “Spadolini” del Mini Vai su Facebook

